Nesta manhã (12) a equipe do Águia 04 foi acionada pela equipe do SAMU para atendimento de vítimas de acidente de caminhão na BR116, km 211, entre os municípios de Correia Pinto e Ponte Alta/SC.

As equipes do Águia 04 e SAMU fizeram o atendimento de uma menina (9 anos) com suspeita de fratura no ombro.

Após a estabilização a criança foi conduzida pelo Águia para Lages/SC e entregue em segurança na emergência do Hospital Infantil.