Acidente deixa um ferido em São Joaquim na noite de quarta-feira

A guarnição PMRv foi acionada via Central de Emergência, juntamente com a equipe de resgate dos Bombeiros, para deslocar até a rodovia SC 110, km 435, no município de São Joaquim, em frente ao Hiragami. Chegando ao local, havia dois veículos colididos.

Uma Toyota Hilux, conduzido por um homem de 24 anos e o veículo FIAT Uno, conduzido por um homem de 19 anos. Tendo esse sido encaminhado ao hospital Municipal de São Joaquim, pelo ASU, restando em uma luxação no joelho esquerdo.

Foi ofertado o teste de Etilômetro aos condutores, tendo ambos aceitado, restando nenhum resquício de álcool no organismo.

O sinistro ocorreu no período noturno, o tempo estava bom, com boa visibilidade, próximo de uma curva, o pavimento é de asfalto, com pista simples, com acostamento, o perfil do trecho é plano.

Ante o exposto, foi confeccionado o presente Boletim de ocorrência.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra.