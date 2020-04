Casos de intoxicação aumentam nos EUA após Trump sugerir “desinfetante” contra o COVID-19

O presidente declarou que uma injeção de desinfetante no corpo seria benéfica para matar o vírus causador da covid-19

A cidade de Nova York registrou aumento nos casos de intoxicação por desinfetante após o presidente do EUA, Donad Trump, sugerir que uma injeção do produto poderia ajudar no tratamento contra o coronavírus. As informações são da rede americana NBC.

De acordo com a emissora, o centro de controle de envenenamento da cidade recebeu inúmeras chamadas relacionadas ao uso da substância nas 18 horas seguintes à sugestão do presidente.

A declaração de Trump foi feita no último dia 23 e tomou como base um estudo do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, segundo o qual a covid-19 resistiria mal ao calor, à luz e à umidade. Trump entendeu que um tratamento poderia ser implementado após estas conclusões.

“Eu vejo que o desinfetante nocauteia (o coronavírus) em um minuto. Um minuto. Existe uma maneira de fazer algo assim com uma injeção interna, ou quase como uma limpeza?”, disse o presidente durante coletiva de imprensa diária sobre a pandemia de coronavírus na Casa Branca.

“Como vocês podem ver, isso entra nos pulmões e tem um efeito enorme, por isso seria interessante verificar. Teríamos que chamar médicos para isso, mas parece interessante para mim”, continuou ele.

As falas de Trump causaram reação negativa imediata entre cientistas e políticos. “A ideia de injetar no corpo ou ingerir qualquer tipo de limpador é irresponsável e perigosa”, declarou à emissora NBC o doutor Vin Gupta, especialista pulmonar e em cuidados intensivos. “É um método comumente usado por pessoas que querem se matar”, disse ele.