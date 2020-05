Herói: Cachorro enfrenta pit bull para defender dona e criança de ataque

Mulher não estava dando conta de segurar o peso do cachorro sozinha. O cachorro pulou em direção a seu filho, até que o pinscher arrisca sua vida para salvar a criança.

Um cachorro da raça pinscher enfrentou um pit bull para defender a dona e uma criança de um ataque em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O animal ficou ferido na boca durante a briga e precisou ser levado a um veterinário.

A dona de casa Kenya Alexandre da Silva diz que estava na porta de casa com o filho, de 2 anos, que brincava em um triciclo. Também estavam com eles os dois cachorros da família.

“Eu estava sentada e vi uma mulher com um moço, ele com um cachorro pequeno e ela com um maior. Ela não estava dando conta de segurar o peso do cachorro. O cachorro pulou na direção do meu filho”, disse Kenya.

Uma câmera de segurança registrou o pinscher, chamado Dod, brigando com o pit bull. A dona do cachorro maior o puxa pela coleira para tentar pará-lo.

“Eu não sei como meu cachorro teve aquela coragem, mas, por ele ter muito amor à família, ele foi nos defender. Ele teve amor ao meu filho, e eu tenho que ter amor por ele”, completou

Desempregada, Kenya diz que, agora, precisa de ajuda para pagar as despesas da clínica veterinária onde Dod está internado, se recuperando. Ela disse que pretende registrar o caso na polícia.

Cachorro enfrenta pit bull para defender dona e criança de ataque, em Anápolis — Foto: Reprodução/TV Anhanguera.

Informações G1