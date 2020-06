Temporal causa estragos e deixa um ferido em SC

Foto: João Stolarski/Rádio Progresso

A suspeita é que tenha ocorrido um tornado ou uma micro explosão nos municípios.

Segundo as informações da Equipe Rádio Progresso SC, um forte temporal atingiu o município de Descanso e Belmonte nesta quarta-feira (10), por volta das 18h00.

Na última quarta-feira (10) o sistema meteorológico avançou pelo território catarinense com fortes tempestades e vento intenso. Ocorreram danos em Ipuaçú, Campos Novos, Coronel Freitas, Águas de Chapecó, São Carlos, Nova Itabeiraba, Saudades, Cunha Porã, Irani, Iporã do Oeste.

A Situação mais grave foi registrada por volta das 17:15 hs nos municípios de Belmonte e Descanso, sendo o segundo com maior gravidade. Informações preliminares apontam que ventos intensos destruíram residências, uma escola, um ginásio e galpões. A tempestade também derrubou árvores e postes de energia elétrica, diversas famílias ficaram desalojadas que foram abrigadas na casa de parentes.

Algumas casas e estabelecimentos comerciais, foram destruídos pelo forte vento, além disso, há registros de quedas de postes de energia elétrica, fiação e árvores. O Corpo de Bombeiros já faz os primeiros auxílios e o levantamento dos estragos.

Foto: João Stolarski/Rádio Progresso

Até o momento o centro de Descanso, Bairro Antônio Rech e Ouro Verde foram os mais atingidos.

Em Belmonte houve um cenário grande de destruição, muitas casas destelhadas, árvores arrancadas e um supermercado teve todo o seu telhado arrancado. Bombeiros já fizeram a distribuição de lona.

Foto: João Stolarski/Rádio Progresso

Uma criança também teria ficado ferida no município, após o vidro da janela estourar, atingindo o rosto, ela foi encaminhada ao hospital para procedimento cirúrgico. Conforme relatos a reportagem, algumas casas também foram levantadas do chão com o forte vendaval.

Logo após a ocorrência técnicos das defesas civis dos municípios e do Estado foram deslocados para prestar apoio. Até o momento foram distribuídos em Descanso, Belmonte e Ipuaçú 17 rolos de lona, 727 telhas, 17 colchões de casal e sete de solteiro. Os levantamentos estão sendo realizados, mas apenas poderão ser concluídos durante a quinta-feira (11) devido a distância de algumas comunidades e a dificuldade de acesso em função de postes e árvores que interromperam os acessos. A Defesa Civil de Santa Catarina permanece de plantão para prestar o apoio aos municípios atingidos.

O Sistema de Monitoramento da DCSC emitiu alertas para a região atingida e acompanha a situação. Os meteorologistas estão analisando imagens dos radares meteorológicos e do levantamento de danos para definir o que ocorreu em Belmonte e Descanso. Existe a suspeita de possível tornado ou micro explosão, mas o fenômeno apenas poderá ser classificado após uma avaliação que será realizada durante a manhã de desta quinta-feira (11) nos locais atingidos.

Fonte: Ascom e Rádio Progresso