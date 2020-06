Paciente com Covid-19 comemora aniversário de 15 anos na UTI de hospital

A jovem Kellyane dos Santos comemorou o seu aniversário de 15 anos nessa quinta-feira (11) em um local incomum. Internada há mais de um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) em Parnaíba com Covid-19, a equipe de profissionais de saúde decidiu fazer uma surpresa para celebrar mais um ano de vida da garota.

Kellyane deu entrada no hospital no dia 5 de maio. Ela mora no Povoado Palmeira, Zona Rural do município de São Bernardo, no Maranhão. Segundo o HEDA, a paciente ficou entubada por bastante tempo. O primeiro teste da Covid-19 feito pela jovem deu negativo. Ela foi diagnosticada com a doença na segunda vez que realizou o exame.

No aniversário, participaram enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas e psicólogos. A comemoração foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi).

“Internada na UTI Covid do HEDA, a Kellyane ganhou, dos profissionais da unidade, uma comemoração especial, cheia de amor, carinho e emoção, com direito a participação da família, por chamada de vídeo. Feliz aniversário Kellyane. Saúde e felicidades”, comunicou a secretaria nas redes sociais.

Fonte G1