Respeitando isolamento, banda abusa da criatividade ao colocar público em bolhas gigantes

Shows e turnês ao redor do mundo foram paralisados em função da pandemia do novo coronavírus, mas a banda The Flaming Lips encontrou uma maneira criativa de se apresentar sem desrespeitar o isolamento social.

Os integrantes do grupo ficaram dentro de bolhas gigantes, assim como a plateia. Além disso, eles tocaram a música “Race for the Prize”, de 1999, que relata a história de cientistas que teriam corrido contra o tempo para salvar a humanidade.

Esta apresentação ocorreu durante o programa The Late Show With Stephen Colbert, do canal CBS, dos Estados Unidos. As bolhas eram individuais; portanto, não houve contato físico entre as pessoas que estavam no estúdio.

Imagem: reprodução/YouTube

https://youtu.be/YUCzn_eMFF4

Fonte Uol