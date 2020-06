Dia Mundial do Fusca comemorado neste dia 22 de junho

O Volkswagen Fusca no pódio como um dos carros mais vendidos de todos os tempos, o compacto ganhou até dia para ser celebrado mundialmente: 22 de junho. O besouro mais querido do mundo automotivo chega ao seu dia mundial considerado um carro guerreiro.

No dia 22/06/1934, foi assinado o contrato com Ferdinand Porsche para que produzisse um carro robusto, compacto e acessível. Esse foi o começo da história do nosso conhecido Fusca. Por isso, o dia 22 de junho, é um dia de recordar e comemorar esse ícone que revolucionou a história automobilística.

O Volkswagen contava com motor refrigerado a ar, sistema elétrico de seis volts e câmbio seco de quatro marchas (sem marchas sincronizadas). Ao longo de seus 80 anos, o “besouro” evoluiu um bocado e colecionou muitas curiosidades. Lembranças que o tornaram um dos carros mais queridos de todos os tempos. Veja algumas delas:

1) Sair do papel não foi fácil



O primeiro protótipo do Fusca foi apresentado em 1932, porém, seu projeto só foi realmente aprovado após 40 tentativas trazidas por Porsche. Ao final de tanto trabalho, foi desenvolvido um V1, apelidado de “Kraft durch Freude” (“Força Através da Alegria”). Posteriormente surgiram outros protótipos, tais como os V2, VW3, VW30 e VW38. Por ter sido idealizado para ser acessível a todos os alemães, o automóvel (e depois a própria montadora) passou a se chamar Volkswagen, ou “carro do povo”. Aqui vale uma curiosidade: o nome formal do modelo é Volkswagen Sedan. Ainda bem que os apelidos pegaram.