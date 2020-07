Morre, aos 84 anos, Martha Rocha, a primeira Miss Brasil

Morreu, aos 84 anos, a primeira Miss Brasil, Martha Rocha. Os últimos anos de vida da baiana, de Salvador, foram vividos em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a saúde já bastante debilitada.

Em entrevista ao G1, um dos três filhos da modelo, disse que a causa da morte foi insuficiência respiratória seguida de infarto. O Corpo foi enterrado no Cemitério Santíssimo Sacramento, na mesma cidade, na manhã deste domingo.

– Foto: João Martins/O Cruzeiro/EM. Brasil – 04/08/1954

Em março de 2019, a eterna misss informou, por meio do Facebook, que tinha ido morar em uma pousada para idosos por questões financeiras. Ela contou o caso na rede social e disse não se sentir “diminuída, humilhada por isso.”

Um dia depois, Martha também publicou em seu perfil que pensou muito antes de contar sobre a situação, por medo de ser “mal interpretada”. “Com a fuga de Jorge Piano (seu ex-cunhado) com todo meu dinheiro, nem pensei em pedir ajuda… Superei meus problemas com suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim, e ganhando cachê para divulgar o concurso Miss Brasil. Para mim, meus amores, este assunto está encerrado”, escreveu.

Trajetória

Eleita Miss Brasil aos 18 anos, em 1954, Martha Rocha marcou a história do concurso e ficou em segundo lugar no Miss Universo, no mesmo ano.

Quando ela chegou aos Estados Unidos para competir pela coroa de Miss Universo, as pesquisas já a consideravam eleita, mas ela acabou ficando em segundo lugar, atrás da americana Miriam Stevenson. O motivo, dizem, seria que a brasileira tinha duas polegadas a mais nos quadris.

Existe uma lenda que diz que a história das duas polegadas foi uma invenção do jornalista João Martins, então da Revista ‘O Cruzeiro’. A ideia seria consolar os brasileiros que criaram muitas expectativas de que a miss ganharia o título. A própria Martha autorizou a versão, conforme está em sua autobiografia.

Martha, a Miss Brasil mais famosa de todos os tempos, ganhou uma bela homenagem na culinária. Ela teve seu nome dado a uma torta, que se tornou um clássico da confeitaria – a Torta Marta Rocha.

A criação foi de Dair da Costa Terzado que, criou em sua confeitaria, em Curitiba (PR), uma receita em homenagem à icônica miss. Trata-se de um bolo com várias camadas de recheio entre massas de pão-de-ló branco e de chocolate, como creme de gemas, crocante de nozes, geleia de damascos ou ameixas, coberto e decorado com chantilly e fios de ovos.

Entre as camadas existe uma que tem um significado especial. Um disco de merengue que dá maior altura do que os demais bolos, representando as duas polegadas a mais.

Dair, a proprietária da Confeitaria das Famílias, em Curitiba, diz que se inspirou na pele muito branca de Martha, nos seus cabelos cacheados e nos olhos azuis para criar a torta.

Informações CDN