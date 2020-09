Moradora de SC compra celular de 2 mil reais pela internet e recebe molho de tomate

Imagine você comprar um produto por valor bem significativo de 2 mil reais e receber um produto que vale menos de 2 reais. Foi que aconteceu com a engenheira de alimentos Camila Morgana Dalberti da Rosa mora em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. Ela levou um susto ao receber a encomenda de uma compra feita pela internet. Em vez do celular de aproximadamente R$ 2 mil, a caixa tinha uma embalagem de molho de tomate.

A compra foi feita no dia 14 de agosto e ela recebeu a caixa 10 dias depois. O site garante a compra segura e, por conta disso, conseguiu o reembolso do valor. Ela, que caiu no golpe pela internet, recomenda aos demais compradores que verifiquem as referências e a reputação do vendedor.

Antes de fazer uma compra online, é importante seguir algumas recomendações, como preferir sites conhecidos, verificar selos de segurança, checar o CNPJ da empresa, ficar atento às ofertas por e-mail, verificar se a conexão é segura para efetuar o pedido, conferir as redes sociais da empresa, pagar com cartão de crédito ou meios digitais e desconfiar de ofertas milagrosas.

Veja no vídeo o que Camila conta ao receber a encomenda surpresa:

https://youtu.be/osRc3apBuFw

Com informações ND