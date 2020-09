Ciclistas em estado de quase hipotermia são socorridos pela Polícia Militar Rodoviária na Serra Catarinense

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deu apoio e socorreu dois ciclistas perdidos, na tarde desta segunda-feira, dia 07 de setembro, no Km 397 da SC 390, em Bom Jardim da Serra.

Os dois ciclistas, de Sergipe, se perderam do carro guia, e foram encontrados pela viatura com muito frio, em estado de quase hipotermia. Em seguida, eles foram colocados dentro da viatura, onde se aqueceram com o ar quente do carro durante 20min.

Então foi realizado contato com o carro guia, foi possibilitado o reencontro, para então seguirem viagem embarcados.

Palmas aos policiais militares rodoviários pelo apoio prestado. Essa é a PMRv, presente em todos os momentos nas rodovias estaduais catarinenses!

Informações Polícia Rodoviária Militar