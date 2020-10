Milagre: Criança de 1 ano e 10 meses que caiu de janela de prédio em SC recebe alta

A menina de 1 ano e 10 meses que caiu da janela do 3º andar de um prédio residencial em Laguna, no Sul catarinense, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira (8) e está com a família, segundo a Polícia Civil. Ela estava internada desde segunda-feira (5) no hospital de Tubarão e deixou a unidade às 13h.

A criança brincava com a irmã gêmea próximo à janela do apartamento onde mora com os pais e quatro irmãs quando caiu de 13 metros de altura, segundo vizinhos relataram aos socorristas. A janela não tem rede de proteção e fica no 3º piso do residencial, que tem quatro andares, incluindo o térreo.

Após a queda, a criança se levantou sozinha e, na sequência, uma das vizinhas da família a pegou no colo, antes de o pai segurar a criança e ir para dentro de casa.

Segundo um morador do residencial, que prefere não se identificar, os bombeiros foram acionados por dois vizinhos da família.

Investigação

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da queda e se houve ou não negligência dos pais. Ninguém foi detido.

A mãe da menina deve ser ouvida esta semana pelo delegado Franco Reginato, da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami), responsável pelo caso. O pai prestou depoimento na quarta-feira (7), mas o teor do depoimento não foi revelado pelo delegado.

“Não posso revelar em razão da investigação ainda estar em andamento. Ouvimos moradores e testemunhas da queda. Agora estamos no aguardo dos exames periciais médico e de local do fato”, disse o delegado.

Desde segunda-feira (5), a família não foi mais vista no local pelos vizinhos. O pai esteve no apartamento, pegou alguns itens e saiu. Segundo um dos moradores informou ao G1, o casal com as crianças estaria na residência de um familiar.

A identidade da família não foi informada pela Policia Civil nem pelo Conselho Tutelar de Laguna, que acompanha a situação e informou ao G1 que não pode se manifestar durante a investigação policial.

‘Milagre’

Os bombeiros foram acionados na segunda-feira às 11h45. A menina foi levada para o hospital de Laguna e depois o Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde ficou internada na enfermaria e não passou por nenhum procedimento cirúrgico, segundo a unidade.

Com informações G1