“A gente se sente impotente, vê que o amigo estava mal e eu não conseguia ajudar” diz amigo de alpinista morto ao escalar paredão de cânion em Urubici

“A gente se sente impotente, vê que o amigo estava mal e eu não conseguia ajudar”. Foi assim que Diego Braga, de 31 anos, contou como foram os minutos que antecederam o resgate do empresário Lucas de Zorzi, que morreu no domingo (11), após uma pedra deslizar no Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra catarinense.

Apaixonado por esportes radicais, o empresário de 39 anos, escalava junto com Diego o paredão quando uma pedra escondida em meio à vegetação despencou. Eles ficaram presos a uma altura de 200 metros.

Lucas foi atingido na cabeça e Diego, que estava a frente na escalada, com 10 metros de distância, sofreu ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, quando o empresário foi resgatado, ele estava sem os sinais vitais.

“Eu cheguei a gritar, mas ele não respondeu. Aí ali eu já vi o que poderia ter acontecido […] A gente sabe dos riscos que tem o esporte ”, disse.

Entre o momento do acidente até a chegada o helicóptero Águia da PM foram 20 minutos de espera, de acordo com Diego. A operação de resgate foi marcada pelo alto grau de dificuldade e durou cerca de seis horas.

Salto de wingsuit

O objetivo de Lucas era chegar ao topo do cânion e fazer um salto de wingsuit. Quem pratica a modalidade usa um macacão com formato aerodinâmico, com asas, para voos de alta performance.

Diego acompanhava o percurso e dava suporte na escalada para o amigo, mas não iria pular.

Após o acidente, ele não conseguiu ir até o amigo oferecer ajuda. Segundo ele, no trecho do percurso, a vegetação impedia que ambos se vissem.

Eu conseguia subir, mas não conseguia chegar nele. Também não dava para ir para o lado porque a corda ficou ficou esticada”, explica.

Há cerca de um mês, a dupla de alpinistas já havia ido ao local com objetivo de estudar o percurso para o esporte radical.

“A gente chegou a fazer a trilha lá de cima. O objetivo dele era fazer a trilha para poder fazer o salto e retornar pela trilha que era mais rápido, porque para buscar ele de carro a volta era muito grande”, disse.

Diretor de uma empresa de equipamentos para indústria madeireira, Lucas foi campeão Brasileiro de Wingsuit Artístico nos anos de 2015, 2016 e 2017, e recordista Sul e Latino Americano da modalidade.

Ele também atuou como instrutor do esporte e possuía experiência em escalada de rocha esportiva e alta montanha. Também praticava snowboard, paraquedismo e skydive.

“Chegava final de semana ele me ligava perguntava se eu queria escalar, fazer trilha. Ele me incentivava a saltar também, mas tinha que ter um curso para chegar no nível dele”, afirma.

Diego disse que mesmo após o acidente planeja continuar escalando, até mesmo como lembrança e para prestar homenagem ao amigo.

Resgate

Por ser uma região de difícil acesso, os socorristas do Batalhão de Aviação da Polícia Militar precisaram utilizar a técnica McGuire, que consiste no lançamento de um tripulante do helicóptero por meio de descida de rapel, amarração, imobilização da vítima e içamento por meio de cordas.

Ao chegar no local, a equipe resgatou Lucas, que foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Prazeres, em Lages. Em seguida, a aeronave retornou ao local e retirou Diego da área de vegetação. G1