Brasil está muito bem-visto lá fora, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que, apesar de todo o barulho e desacertos típicos de situação política de estresse, o Brasil reagiu muito bem à crise do coronavírus e está muito bem-visto lá fora.

Em seminário online promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), Guedes afirmou ter recebido essa leitura após reunião virtual, nesta manhã, de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20.

Em sua fala, Guedes destacou em diversos momentos a cooperação entre Poderes para enfrentamento à crise, citando nominalmente o trabalho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, este último moderador do seminário.

Por Marcela Ayres

REUTERS BEASIL