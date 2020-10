Expolages 2020 teve o apoio da Cidasc

Lages e a Serra Catarinense foram palco mais uma vez de uma das maiores exposições da pecuária no país, a Expolages 2020, que aconteceu entre os dias 13 e 18 de outubro. A feira, grande berçário bovino, movimentou mais de 970 animais que abastecerão o mercado com alta genética para reprodução e ótima qualidade de carne para os consumidores.

O evento é promovido desde 1920 e,no ano do seu centenário, a Expolages adaptou-se às mudanças sanitárias atuais e inovou, promovendo um evento virtual, que contou com leilões de gado geral, leilão de novilhas, leilão de reprodutores das raças Hereford, Braford, Angus, Brangus, Devon, Simental e Charoles, bem como com 13 cavalos da raça Quarto de Milha, movimentando próximo de 3,5 milhões de reais na economia de Santa Catarina.

A chegada dos animais no Parque de Exposições Conta Dinheiro é sempre um dos momentos mais esperados pelos organizadores. Os médicos veterinários da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc, Leopoldo Carlos Medeiros Neto e Cristina Perito Cardoso, da Unidade Veterinária Local de Lages, foram os responsáveis pela fiscalização do evento.

Foto : Cristina Perito Cardoso

De acordo com a médica veterinária Cristina Perito Cardoso, a Cidasc esteve presente durante todo o período da feira, inspecionando os animais e fiscalizando atestados sanitários, no intuito de garantir desde a recepção até a venda, a comercialização de animais saudáveis e aptos a suas funções no campo.

“O trabalho conjunto entre Cidasc, produtores rurais, Sindicato Rural e profissionais responsáveis técnicos em eventos sempre trazem ótimos resultados ao setor do agronegócio catarinense, reafirmando o compromisso da Companhia na promoção do agronegócio, na manutenção e ampliação do status sanitário de Santa Catarina”, disse a médica veterinária.

Fonte: Departamento Regional de Lages