Seca faz nível de rio baixar e revela ponte ‘escondida’ há mais de 40 anos

Seca revelou estrada boiadeira construída na década de 50 em Guaraci. É a primeira vez em 46 anos que a estrutura fica visível no rio Grande, em Guaraci (SP). Pescadores relatam preocupação com estiagem na região noroeste paulista.

A longa estiagem fez o nível de água do rio Grande diminuir e revelar uma ponte construída na década de 50 para atravessar cabeças de gado em Guaraci, no interior de São Paulo.

Segundo pescadores, é a primeira vez em 46 anos que a estrutura da antiga estrada boiadeira, que servia de passagem para animais que saiam de Minas Gerais com destino a Barretos, fica visível.

As lembranças do passado também ficaram expostas nas margens do rio Grande. Com o leito mais baixo, surgiram restos de construções que durante muitos anos permaneceram submersos.

