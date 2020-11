Estudante de odontologia de Lages que estava desaparecido: corpo é encontrado no Rio Caveiras

A Unifacvestest anunciou em nota sobre o falecimento do estudante de odontologia que estava desaparecido desde dia 27 de outubro que foi encontrado seu corpo no Rio Caveiras.

Nota de falecimento | Lucas de Oliveira Mello

Comunicamos com extremo pesar o falecimento de Lucas de Oliveira Mello, aluno do curso de Odontologia. Ele estava desaparecido desde o dia 27/10 e seu corpo foi encontrado ontem (01/11) no Rio Caveiras, em Lages (SC) e reconhecido pela família às 23h. Ele era bolsista do Programa Uniedu.

Fonte Unifacvest