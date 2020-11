Vovó comemora seus 107 anos ao lado da melhor amiga, que tem 105!

Essa senhorinha fez questão da companhia da amiga para comemorar o seu 107º aniversário, e o momento foi muito especial!

A amizade é um dos bens mais preciosos que podemos cultivar em nossas vidas. Ela, muitas vezes, acontece de maneira inesperada, mas é fortalecida com o tempo, conforme compartilhamos vivências com a outra pessoa, e permitimos que ela entre em nossos corações, descobrindo mais sobre quem realmente somos e nos presenteando com sua lealdade.

A vida com os amigos é muito mais especial e feliz, isso porque eles nos trazem uma companhia autêntica, com muito respeito, amor e carinho, e sempre estão por perto para nos ajudar quando precisamos.

Os amigos estão ao nosso lado nas vitórias e nas derrotas. Eles nos ajudam a levantar do chão, quando caímos, e aproveitam conosco todos os momentos bons, reconhecendo o nosso valor e merecimento.

Ainda que nossas vidas estejam constantemente mudando e, por algum motivo, tenhamos de nos afastar dos nossos amigos, podemos sempre ter a certeza de que eles estarão conosco nos momentos mais importantes de nossas vidas, ainda que não seja pessoalmente.

Conservar uma amizade verdadeira é um dom, e hoje trouxemos um caso de duas senhoras que sabem muito bem fazer isso!

Pierina Pensa e Vittoria Pedrazzoli são duas melhores amigas que vivem em uma casa de repouso de Pellio, Alta Valle Intelvi, na Itália. Elas se conhecem há muitos anos e certamente têm muita história para contar, mas recentemente viveram um momento muito especial, que ficará para sempre em suas memórias.

Pierina comemorou 107 anos há mais ou menos um mês, dentro da casa de repouso, e elas estavam juntas para celebrar essa grande conquista, que rendeu às duas muita admiração.

Com informações O segredo