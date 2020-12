Grupo Coração de Leão faz doação de cadeiras de rodas ao Asilo Vicentino

Na tarde de quinta-feira, 10/11, o grupo Coração de Leão fez a entrega de cadeiras de rodas para o Asilo Vicentino, em Lages. A iniciativa visa proporcionar mais qualidade de vida aos idosos institucionalizados na casa, fundada em 1917. As doações foram recebidas pela diretora executiva da instituição, Zilda Furlan.

Devido ao cenário pandêmico, a entrega foi feita diretamente na secretaria do asilo, já que os idosos não estão tendo contado com o público externo, a fim de evitar possíveis transmissões do coronavírus. De acordo com a diretora executiva, nem mesmo as visitas dos familiares estão sendo feitas. “Estamos realizando somente chamadas de vídeo para que os idosos tenham contato com as famílias. É um período difícil para todo o mundo, inclusive para eles, pois diariamente temos que relembrar porque os familiares não estão visitando, em função da pandemia”, evidenciou.



Atualmente o Asilo Vicentino conta com 83 idosos institucionalizados, sendo que 46 deles utilizam cadeiras de rodas. Para a diretora, as doações do Grupo Coração de Leão chegaram em um excelente momento. “As doações são muito bem-vindas. Esta doação das cadeiras de rodas é muito útil porque ter um meio de locomoção melhor vai propiciar uma qualidade de vida para eles”, concluiu.

Tendo a solidariedade e a responsabilidade social como prioridade, o grupo Coração de Leão, formado pelos colaboradores do campus central da Unifacvest, seguirá desenvolvendo ações como estas, sempre buscando fazer a diferença na vida das familiares carentes e organizações do terceiro setor de Lages. Para a colaboradora da Unifacvest e integrante do Coração de Leão, Renata Freitas, fazer o bem para quem precisa tem contribuído para o seu desenvolvimento pessoal. “Tenho aprendido constantemente através das nossas ações. Neste tempo de pandemia, o brilho no olhar de quem recebe nos enche de amor e esperança de que tudo vai passar”, afirmou.

O sentimento é unânime no grupo.

Aujor Tigre e Scharlise Moreira que participaram da ação e da fundação do grupo comentam da alegria em vários momentos do ano durante as entregas regulares de alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza, brinquedos e doces para as famílias cadastradas.



O Asilo Vicentino está localizado na rua José do Patrocínio, 50, no bairro Brusque. A instituição aceita doações no local e também via depósito no banco Sicredi, agência 0268, conta corrente 34504-0.

Fonte : Unifacvest