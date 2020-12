Mulher é atingida pelo próprio carro e morre atropela em Criciúma

Vítima desceu do veículo para fazer fotos. Ocorrência foi registrada em Criciúma.

Uma mulher foi atingida pelo próprio carro enquanto fazia fotos de uma igreja na manhã desta quinta-feira (24) em Criciúma, no Sul do estado. Segundo os bombeiros, a vítima foi atingida pelo veículo que desceu em um barranco e a arrastou até bater em um muro. A mulher morreu no local.

De acordo com os bombeiros, o atropelamento aconteceu por volta das 11h20 no bairro linha Anta.

Segundo informações de testemunhas e de um vídeo registrado por uma câmara de segurança de uma residência próxima ao local, a que os agentes tiveram acesso, ficou constatado que a vítima parou o veículo e desceu para fazer fotos da igreja que fica do outro lado da Rodovia SC-443.

Neste meio tempo, o veículo andou para trás, desceu de um barranco, atropelou a vítima e só parou quando acertou o muro de uma casa.

Conforme informações repassadas por socorristas, a vítima morreu no local e apresentava ferimentos na cabeça e nos membros inferiores.

Com informações G1