Viva a tradição gaucha! No Rio Grande do Sul em Santiago aconteceu de forma interessante digamos a primeira sessão do ano. Entre os 13 vereadores, cinco são estreantes. Um deles é João Alberto de Lima (PP). Ele é brigadiano da reserva e muito ligado ao tradicionalismo, tanto que chegou na Câmara a cavalo. Um grupo de amigo o acompanhou. João Alberto foi o vereador mais votado (1.424 votos). Também integra a mesa diretora da Câmara.

Fonte Nova Pauta