Caminhão rosa de youtuber tomba em rodovia de SC e ela faz desabafo: “Livramento”

Um caminhão Scania rosa, pertencente à frota da youtuber e caminhoneira Sheila Bellaver, tombou na manhã de hoje na rodovia BR-101 na altura da cidade de Paulo Lopes, em Santa Catarina.

A informação por compartilhada pela própria Sheila, que informou ainda que o motorista do veículo, Rudimar Paim, se machucou, mas passa bem.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, ela disse que ficou abalada com a situação mas também a descreveu como um “livramento”.

“Pode ser com qualquer um de nós [um acidente]. A estrada é uma coisa que me arrepia de falar. Eu já me acidentei, jogar pedra nos outros é muito fácil, acidentes podem acontecer com qualquer um. A gente tem que ter apego com os bens que Deus bota dentro da gente”, declarou ela.

Com informações Uol