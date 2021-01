Vizinho registra queixa após touro invadir propriedade rural e correr atrás dele

Agricultir contou que um touro, de propriedade do vizinho, invade a propriedade e por várias vezes já correu para cima dele. De acordo com o proprietário, já tentou conversar com o vizinho, mas que a situação não foi resolvida e isso levou a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Goioerê.

Agricultor relatou à polícia que tentou resolver a situação conversando, mas a invasão voltou a ocorrer por várias vezes.

O proprietário de um sítio na zona rural de Goioerê registrou boletim de ocorrência relatando que o gado do vizinho invadiu a sua propriedade, danificando a plantação de soja.

