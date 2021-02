Bebê nasce envolvido por bolsa amniótica em parto de gêmeos em SC

Uma mãe deu à luz gêmeos na segunda-feira (8) em Içara, no Sul catarinense, sendo que um dos irmãos saiu do útero envolvido pela bolsa amniótica — o chamado “parto empelicado”. Tanto a mãe, quantos os filhos passam bem e a expectativa é que recebam alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (10).

O parto ocorreu por cesariana no Hospital São Donato. Os gêmeos nasceram com 38 semanas. Uma das bolsas rompeu por volta das 8h55 com Caio, que nasceu com 2,7kg e 49 centímetros. Quatro minutos depois, a mãe deu à luz ao segundo filho, Kadu, de 2,9kg e 48cm, que estava ainda completamente envolto nas membranas amnióticas (popularmente chamada de bolsa) íntegras.

Os recém-nascidos são filhos de Sabrina Euzébio de Oliveira, de 28 anos, e Jones Alves Bauer, de 33 anos, que moram em São João do Sul.

Recém-nascidos e pais no Hospital São Donato de Içara — Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

A condição rara em que o filho veio ao mundo foi de muita emoção para os pais.

“Quando Caio nasceu ficamos muito emocionados, mas a gente sabia que vinha outro ainda pela frente. Então aconteceu o que a gente não esperava que era ver ele nascer dentro da bolsa, ali a gente viu como fica o bebê dentro da da barriga da mãe, foi muito emocionante”, disse o pai dos gêmeos.

Na primeira gestação, Sabrina teve também um menino, Luiz Henrique, que atualmente tem 2 anos. Ela conta que não tinha ideia de sobre o procedimento de “parto empelicado”, com duas placentas e duas bolsas. “Foi ainda mais especial”, afirmou.

Parto ‘empelicado’ foi realizado no Hospital São Donato de Içara — Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

Com informações G1