Flagra em vídeo: Caminhão de combustível explode na BR-386 no Rio Grande do Sul

Um vídeo que está circulando pelas redes sociais chamou a atenção de diversos internautas. O vídeo mostra uma carreta explodindo na BR-386, na cidade de Estrela, interior do Rio Grande do Sul.

A explosão ocorreu por volta das 11h45 deste sábado (13). O fogo atingiu enormes proporções, podendo ser visto a quilômetros de distância.

Veja o Vídeo:

A carreta de combustível colidiu contra mureta de proteção da ponte do Boa Vista, tombou e explodiu. Equipes de Bombeiros trabalham para controlar as chamas no local. A PRF confirmou por volta das 13h45, o óbito do motorista. O corpo ainda não foi identificado.

Com informações de CLIC Camaquã – Imagens Redes Sociais

Veja as imagens: