Quatro dias após perder o pai pela Covid-19, uma mulher foi flagrada no sábado dando uma festa em SC

Segundo a Polícia Militar, ela alegou que estava com depressão e resolveu reunir amigos.

Quatro dias após perder o pai pela Covid-19, uma mulher foi flagrada no sábado (13) dando uma festa em Braço do Norte, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), ela alegou que chamou os amigos para a reunião porque estava depressiva.

A polícia foi acionada por volta das 22h30. No local, foram flagradas 20 pessoas, que segundo a PM, não usavam máscaras e dividiam copos. Foi registrado um boletim de ocorrência e as pessoas foram orientadas a deixar o local.