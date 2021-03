Filho cai de joelhos e emociona ao tocar violino no enterro da mãe que morreu de COVID-19

“Lembro dos nossos últimos dias juntos. Do amor de filho e de mãe que tínhamos um pelo o outro, de como cuidei dela. O que nos conforta é pensar que uma força divina a levou. Infelizmente, essa era a hora de ela partir”

Veja o Vídeo:

Uma cena difícil de descrever está circulando por toda as redes sociais e nela mostra o sofrimento de um filho que emocionou a todos ao fazer o último desejo da mãe que era que a canção fosse tocada no seu velório:

Eu me lembro como se fosse ontem ela falando que queria que tocassem essa música quando ela morresse. E foi o que eu fiz. Não consegui falar nada, apenas tocar”, contou o músico músico Rafael Borges, de 20 anos filho de Selma Maria Borges de Oliveira, que morreu de Covid-19 aos 46 anos no estado de Goiás.

‘Vi com os meus próprios olhos que esse vírus mata’.

Após tocar violino com as últimas forças que lhe restavam o jovem é aplaudido e cai de joelhos diante do túmulo de sua mãe… Um cena triste de dor e sofrimento de um filho de chorando por sua amada mãe…