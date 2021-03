Tragédia: Mãe e filho Catarinenses morrem atropelados pelo próprio caminhão

Um caminhão saiu da pista, mãe e filho foram jogados para fora do veículo, e o motorista acabou passando por cima da mulher e do filho que morreram no local do acidente. Na tarde do último sábado (27), por volta das 17:00 minutos, foi registrada uma tragédia na curva do fiantes em Siqueira Campos, no Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, o motorista L.R.M, de 43 anos, perdeu o total controle do caminhão em uma curva e saiu para o acostamento da PR-092. Naquele momento, o motorista perdeu o controle do caminhão e bateu fortemente em um barranco, a caminhão balançou, e sua esposa, a J.S., de 33 anos, e a pequena R.S.M. de 3 anos foram jogadas na estrada.

O motorista estava transportando amido de milho de Andirá para Caçador, onde mora. Ele disse que após a descida, logo após a curva, ao pisar nos pedais, perdeu o controle da carreta. Ele disse que, para evitar que a carreta fizesse um “L”, acabou tocando na caneleta. Desta forma, a cabine se desprendeu e toda a tragédia aconteceu

Com informações Studio FM