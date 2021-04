Homem que revelou amante pouco antes de ser intubado deixa UTI-covid

O bombeiro que abandonou a mulher pela amante poucas horas antes de ser intubado deixou a UTI-covid ontem e agora se recupera na enfermaria de um hospital particular de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Casado há 20 anos e com uma filha, o homem revelou o caso extraconjugal ao receber uma visita da antiga companheira já na unidade de saúde, em 31 de março. Na ocasião, ela foi informada de que o marido estava acompanhado da namorada, descobrindo então o relacionamento dele com uma de suas amigas.

Na ocasião, ele confirmou o novo relacionamento e afirmou para a mulher que, a partir de então, a namorada cuidaria de sua saúde e finanças.

No mesmo dia, o bombeiro foi intubado, em estado grave. A reportagem conversou com um funcionário do hospital que confirmou que o homem estava com parte do pulmão comprometido e precisou passar pelo procedimento porque não vinha reagindo ao tratamento.

Mas desde a intubação, o paciente, que não teve a identidade divulgada, começou a progredir rapidamente. Após todos os exames indicarem plena recuperação, inclusive com o pulmão já sem traços de comprometimento, a equipe optou pela extubação.

Com informações Uol