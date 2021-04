Perigo radioativo: Japão anuncia que vai lançar no mar água contaminada de reatores de Fukushima

As informações trazidas pela Science Mag relatam que o Japão anunciou, hoje, que vai liberar no Oceano Pacífico 1,25 milhão de toneladas de águas residuais tratadas contaminadas pela usina nuclear de Fukushima Daiichi naufragada. O governo disse que é a melhor maneira de lidar com o trítio e vestígios de outros radionuclídeos na água.

“Liberar a água tratada no mar é uma solução realista”, disse o primeiro-ministro Yoshihide Suga em uma reunião de gabinete que endossou o plano. “Faremos o nosso melhor para manter a água muito acima dos padrões de segurança.” Um oficial do governo japonês esclareceu posteriormente que os detalhes da liberação precisam ser elaborados e aprovados. Gradualmente, as versões de teste podem começar em 2 anos e levar 40 anos para serem concluídas.

Grupos da indústria e cientistas nucleares dizem que outras usinas nucleares eliminaram as águas residuais dessa forma, com impactos mínimos. Mas grupos ambientais, organizações de pesca e países vizinhos condenaram imediatamente a decisão, citando as grandes quantidades envolvidas. Cientistas marinhos expressaram preocupação sobre o possível impacto da descarga na vida marinha e na pesca.

O anúncio foi esperado há muito tempo . Três reatores nucleares na usina de Fukushima sofreram colapsos na sequência de um terremoto e tsunami em 11 de março de 2011. Detritos de combustível derretido queimados através de vasos de contenção de aço e nas bases de concreto dos edifícios do reator. Desde então, os trabalhadores bombearam água pelas ruínas para evitar que os destroços superaquecessem e causassem mais danos. Eles também coletaram toda a água contaminada: agora enche mais de 1000 tanques de aço amontoados no campus de Fukushima.

As únicas opções práticas para o descarte da água “são o despejo no mar e a liberação de vapor, ambos com práticas anteriores”, concluiu um comitê consultivo governamental formado por acadêmicos e representantes de grupos de cidadãos em fevereiro de 2020. Usinas nucleares em todo o mundo libere regularmente água contendo traços de trítio no ambiente sob condições monitoradas e controladas. E a vaporização acabou cuidando de cerca de 9.000 toneladas de água contaminada resultante do acidente na Estação Geradora Nuclear de Three Mile Island em março de 1979. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) “considera as opções de descarte tecnicamente viáveis ​​e de acordo com a prática internacional ”, Disse o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, durante uma visita a Fukushima em fevereiro de 2020.

A Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) faz a água passar por uma cadeia complexa de filtros que chama de Sistema de Processamento de Líquido Avançado (ALPS). O tratamento captura 62 tipos de radionuclídeos, mas não o trítio, um isótopo radioativo do hidrogênio com meia-vida de 12,3 anos que ocorre naturalmente em pequenas quantidades na água do mar e na atmosfera. É extremamente difícil de remover, pois substitui os átomos de hidrogênio nas moléculas de água. Como o trítio emite apenas partículas beta de baixa energia, ele representa um risco modesto para a saúde. E o plano é diluir a água até que a concentração de trítio seja um quadragésimo do que o Japão permite na água potável.

Embora “a ótica seja terrível”, liberar a água no Oceano Pacífico é a coisa certa a fazer, disse Nigel Marks, cientista de materiais nucleares da Curtin University, em um comunicado divulgado pelo Australian Science Media Center. Ao diluir, a “radioatividade pode ser reduzida a níveis seguros” comparáveis ​​às exposições de imagens médicas e viagens aéreas, diz ele.

Mas, além do trítio, isótopos mais perigosos com vidas radioativas mais longas, como rutênio, cobalto, estrôncio e plutônio, às vezes escapam pelo processo ALPS, algo que a TEPCO só reconheceu em 2018. A empresa agora diz que esses nuclídeos adicionais estão presentes em 71 % dos tanques. “Esses isótopos radioativos se comportam de maneira diferente do trítio no oceano e são mais facilmente incorporados à biota marinha ou aos sedimentos do fundo do mar”, diz Ken Buesseler, químico marinho do Woods Hole Oceanographic Institution.

O funcionário do governo disse que a água de Fukushima será “repurificada” para atender aos padrões regulatórios para esses nuclídeos. Buesseler observa que esses limites foram estabelecidos para usinas nucleares operacionais, não para a liberação deliberada de água contaminada de um desastre nuclear. “Isso abriria a porta para qualquer país lançar lixo radioativo no oceano que não faz parte das operações normais?” ele pergunta.

Shigeyoshi Otosaka, geoquímico marinho da Universidade de Tóquio, se preocupa com o acúmulo de isótopos nos sedimentos do fundo do mar, onde podem ser captados pela biota marinha. A possibilidade é limitada, “mas é importante avaliá-la adequadamente”, diz ele. Por um lado, a “repurificação” TEPCO só foi testada em um pequeno volume de água. A empresa precisa verificar “se o desempenho do processamento pode ser mantido por um longo período de tempo”, diz ele.

Embora a TEPCO afirme que ficará sem espaço para armazenar água adicional em meados de 2022, as organizações ambientais dizem que há espaço para tanques adicionais em terras adjacentes ao campus de Fukushima. Esse armazenamento permitiria que os isótopos radioativos decaíssem naturalmente, enquanto ganhava tempo para desenvolver novas técnicas de tratamento.

Qualquer liberação adicional de radiação virá além dos estimados 538,1 petabecqueréis de radioatividade emitidos na atmosfera pelas explosões que destruíram os três prédios do reator nos dias após o terremoto. Essa quantidade era cerca de um décimo da radiação estimada liberada pelo desastre nuclear de Chernobyl em 1986. A radiação de Fukushima teve um impacto mínimo sobre os humanos, embora as evacuações preventivas tenham causado inesperados problemas sociais e de saúde .

Muito do material radioativo caiu no Oceano Pacífico por causa dos ventos predominantes. A preocupação com os peixes contaminados devastou a indústria pesqueira regional. A demanda por frutos do mar da região tem se recuperado gradualmente, mas as autoridades pesqueiras temem que a liberação de água contaminada reacenda os temores públicos sobre os frutos do mar da região.