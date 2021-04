Carneiro ataca e derruba casal de idosos de altura de 40 metros em SC

Casal tinha suspeita de fratura e hemorragia interna e precisou ser levado ao hospital.

Um carneiro atacou um casal de idosos que caiu de uma ribanceira de 40 metros e precisou se arrastar para pedir ajuda. O ataque aconteceu em Gaspar, no Médio Vale do Itajaí, na manhã desta quinta-feira (29).

O ataque aconteceu no sítio do casal. A mulher de 77 anos e o homem de 73 caíram aproximadamente 40 metros após o ataque do animal. A mulher precisou se arrastar cerca de 20 metros para conseguir chamar por socorro.null

O Corpo de Bombeiros de Gaspar foi chamado para atender a ocorrências. A mulher estava com luxações nas pernas e uma suspeita de fratura na pelve. Além disso, ela também ficou com hematomas e machucados pelo corpo.

Já o idoso estava com hematomas no rosto e machucados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava com dores nas costas e sede, o que indicava uma possível hemorragia interna.

O casal foi levado para o hospital para cuidados médicos. O carneiro é dos idosos que cuidam de diversos animais

Com informações NSC