Identificado suspeito que matou três crianças e professoras com uma espada samurai em uma creche de SC

Um jovem de 18 anos identificado como Fabiano Kipper Mai foi quem invadiu creche armado com uma adaga (pequena espada) e matou três crianças com idades entre seis meses e dois anos, uma professora e uma funcionária da creche Pró-Infância Aquarela, no centro da cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Jerônimo Marçal Ferreira, o autor do crime, não possuía histórico criminal e foi até a creche Pró-de bicicleta, por volta das 10h, chegando ao local ele atacou primeiro uma professora de 30 anos, mesmo ferida a professora correu para a sala onde estavam quatro crianças e uma funcionária da escola para tentar avisar a todo do perigo.

Mesmo assim, o jovem com uma adaga em punhos, atacou violentamente as crianças que estavam na sala e também uma funcionária da creche. Duas criancinhas (meninas) com menos de dois anos e a professora morreram no nesta sala. Já a outra criança (um menininho) e a funcionária chegaram a ser levadas -para o hospital, mas não resistiram. As vítimas ainda não foram identificadas pelo Instituto Geral de Perícias.

A professora Keli Adriane Anieceviski de 30 anos e a funcionária da escola Mirla Renner de 20 anos morreram ao tentar proteger as criancinhas entre 06 meses a dois anos dos violentos ataques do assassinoAo ouvir os gritos profundos de desespero de crianças e professoras, os populares, vizinhos da creche, conteram o assassino que, ao se ver cercado, cortou o próprio pescoço e mesmo assim ainda teve a ironia de perguntar quantas vítimas ele teria conseguido fazer.

Ainda não se sabe o real motivo do ataque cruel mais pesaroso da história de Santa Catarina, mas justiça expediu um mandado de busca e apreensão na residência do jovem, em busca de celulares, cadernos e computadores que possam levar aas equipes de investigação a decifrar o real motivo do massacre.

O suspeito foi levado em em estado grave ao Hospital de Pinhalzinho e depois transferido transferido para a cidade de Chapecó diante de forte escolta policial. O crime chocou todo o Brasil.

A arma do crime: Uma Espada Samurai

A informação preliminar informou que a arma utilizada pelo criminoso teria sido um facão, posteriormente, uma adaga, mas finalmente arma foi identificada como sendo uma espada estilo samurai. O assassino matou três crianças menores de dois anos e duas mulheres usando essa arma.