Avó é empurrada em bolo de comemoração e imagens revoltam as pessoas

Um vídeo dentro do app do Tiktok vem fazendo com que as pessoas se irritem bastante ao assistirem. Pois o registro mostra que uma avó e empurrada em bolo de comemoração. Normalmente este tipo de brincadeira ocorre em aniversário de pessoas mais jovens, o que não cabia na situação.

Na ocasião, ao que tudo indicava, se tratava-se do aniversário da senhora de idade, mas que acabou sendo a avó empurrada no bolo de sua comemoração. Ainda que não haja nada comparado com uma violência, muitas pessoas passaram a criticar dentro do Tiktok. Uma vez que a mulher já era idosa e este tipo de brincadeira não deveria acontecer com ela.

Porém, ainda que se fizesse pensar que era o aniversário da senhora de idade, a avó empurrada comemorava o dia das mães. Portanto, sendo uma data comemorativa que exige um misto entre seriedade e também maior carinho. No dia da comemoração toda a família se reuniu para felicitar a vovozinha com um bolo contendo a seguinte descrição: “Felicidades mamãe”.

Mas parece que nem tudo foi felicidade, ao menos não em relação a reação das pessoas que usam o Tiktok. A brincadeira mostrando a avó empurrada não foi tão legal para parte dos internautas por conta da idade da vovozinha. Entretanto, até mesmo a vítima da brincadeira se divertiu com a situação, bem como fizeram o mesmo com quem empurrou a vovó no bolo. Tudo terminou bem na comemoração.

Sendo uma das redes sociais com uma fama cada vez mais crescente, o tiktok vem fazendo sucesso principalmente entre o público jovem. Desse modo, é um app muito simples de se usar e que, normalmente, seus vídeos viralizam com uma certa facilidade.

Além disso, dentro da plataforma do app, todos os dias há vídeos novos e a todo momento. Assim, as pessoa possuem o objetivo ou de entreter ou mesmo de ficarem famosas e ganharem uma renda extra. Contudo, o foco normalmente se volta para os vídeos com um tom mais humorado que se destacam bastante

No entanto, nem sempre as brincadeira registradas nos vídeos fazem com que as pessoas se divirtam. Dessa forma, viralizando não porque as pessoas gostam, mas pelo repúdio ou irritação causados nas pessoas.