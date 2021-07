A gaiteira e cantora Bia Socek sofreu um acidente

A gaiteira e cantora ícone da sanfona no Brasil a Bia Socek sofreu um acidente na noite da terça-feira na freeway, em Santo Antônio da Patrulha. Ela machucou joelho, braço e sofreu vários ematomas no corpo. Mas foi liberada do hospital e passa bem.

Os outros ocupantes do carro (empresário Alexandre e fotógrafo Ivan) sofreram ferimentos leves. Segundo a assessoria da gaiteira, a causa do acidente foi o estepe de um caminhão, que se soltou. O motorista prestou socorro. Que susto. Saúde, Bia e equipe!

Importante: a participação de Bia na live beneficente em Soledade está confirmada na sexta-feira!

Em nota a cantora disse : Estamos bem! Mais tarde gravarei um vídeo explicando O que aconteceu… obrigada pelas mensagens de apoio! Estou com muita dor no corpo apenas. Acompanhem no meus story no Instagram.

https://instagram.com/biasocek?utm_medium=copy_link