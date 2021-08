Irmãs gêmeas idênticas vistas se empurrando no ventre de sua mãe

Um par de gêmeas nem esperou para sair do útero para ter a boa e velha rusga entre irmão, já trazendo um boa porção de alegria para a vida de seus pais, contudo, não sem antes serem repreendidas para que parassem com a “briga”.

O fato aconteceu na China foi durante o ultra-som de quatro meses, essa animada dupla de gêmeas idênticas foi flagrada no que foi considerado a primeira disputa de suas vidas. Ao que tudo, já culpando uma à outra por ter começado a confusão. E o vídeo, claro, se tornou viral, fazendo surgir um sorriso nos rostos de qualquer um que já tenha presenciado irmãos pequenos em uma disputa.

O pai delas, Tao, de 28 anos, também se divertiu profundamente com as palhaçadas de suas filhas atrevidas, dizendo ao China Daily como elas pareciam estar “boxeando uma a outra”.

As meninas compartilhavam a mesma placenta, o que as torna essa condição da gestação das gêmeas muito mais raras. Conhecidos como gêmeos monocoriônica-monoamniótica – ou Mo-Mo -, esses tipos gestação de gêmeos só ocorrem em cerca de um em 35.000 a um em 60.000 gestações. Isso porque existem três tipo placentários: dicoriônico diamniótico, monocoriônico diamniótico e monocoriônico monoamniótico, de acordo com a terminologia médica.

Explicando melhor, monocoriônico é também referenciado, mormente fora da literatura médica, como “gêmeos idênticos” ou monozigóticos, quase sempre em placenta diferente. Quando um óvulo é produzido e fecundado por um só espermatozóide e se divide em duas culturas de células completas, origina os gêmeos monozigóticos ou idênticos/univitelinos, os quais possuem o mesmo genoma (nunca de sexos diferentes). Estima-se que pelo menos um terço das gestações gemelares sejam do tipo monozigóticas (gêmeos idênticos).

As irmãs já nasceram por uma cesariana e receberam os doces apelidos ‘Strawberry’ e ‘Cherry’ depois que a mãe comeu muitas dessas frutas durante a gravidez. E elas estão ambas em condições estáveis, apesar dos riscos que a gravidez do Mo-Mo pode trazer.

Conforme relatado pelo Yangzhou Evening News, os gêmeos nasceram separadas por apenas um minuto, com a mais velha com 1.950 gramas, e outra com 1.620 gramas.

O vice-diretor do departamento de obstetrícia do Hospital Geral da Universidade Médica de Ningxia, He Lin, disse aos repórteres:

“Os bebês nasceram sãos e salvos. É a fortuna de seus pais e a minha fortuna. Elas são o primeiro parto de gêmeos Mo-Mo que em nosso hospital foi realizado com sucesso”.

Não foi relatado se ‘Strawberry’ ou ‘Cherry’ começou com a briga intrauterina.

Com informações: Só Científica