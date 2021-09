Lava de vulcão se aproxima do mar nas Canárias e autoridades bloqueiam áreas perto da costa

Nesta segunda-feira (27), as autoridades interditaram áreas na costa leste da ilha de La Palma, nas Canárias, devido ao avanço da lava do vulcão Cumbre Vieja, que se aproxima do mar.

O alerta foi emitido para as áreas costeiras de San Borondon, Marina Alta e Baja e La Condesa. “A população terá que seguir as orientações das autoridades e permanecer em suas casas com as portas e janelas fechadas”, avisaram os serviços de emergência locais.

A lava pode cair no Oceano Atlântico nas próximas horas, a 1.250°C, causando explosões e gerando nuvens de gases tóxicos sobre a ilha, segundo as autoridades.

Um rio de lava incandescente desce com velocidade pelas encostas da cratera do Cumbre Vieja nesta segunda, passando perto de casas e edifícios que já foram engolidos por uma massa negra de lava mais velha.

Desde que o vulcão entrou em erupção, no dia 19, a lava já atingiu mais de 230 hectares de terra, engolindo centenas de casas, além de estradas, escolas, igrejas e plantações de banana e forçando milhares de pessoas a fugir de suas casas.

Atividade diminui

Na manhã desta segunda, o vulcão está mais silencioso do que nos últimos dias, quando mais cidades da ilha tiveram de ser evacuadas e o aeroporto local chegou a ser fechado

As atividades explosivas e tremores sísmicos quase desapareceram ao redor do vulcão nas últimas horas, segundo o instituto de vulcanologia das Ilhas Canárias.

Apesar do rastro de destruição, nenhuma morte foi registrada até o momento. Mas cerca de 15% da safra de banana da ilha pode estar em risco, colocando milhares de empregos em risco.

As Canárias são um território espanhol no Oceano Atlântico, um arquipélago formado por oito ilhas. La Palma é uma delas e tem cerca de 83 mil habitantes.

Com informações G1