Com o Projeto Brinque Mais, Fabinho faz a alegria das crianças

Fabiano da Silva Costa o popular ” Fabinho”, sempre enganjado em proporcionar a alegria para as crianças. Ele que faz um programa no facebook, A noite é nossa com o Fabinho. E no dia 12 de outubro ele proporcionou muita alegria contagiante a criançada foi recebida no loteamento quatro estações, com objetivo fazer uma tarde divertida com brincadeiras e brinquedos também junto com os pais para fazer as crianças se interagir com este projeto.

Quero fazer aqui o meu agradecimento para todas as pessoas que participaram do evento BRINQUE MAIS, um projeto simples feito pelo programa A noite é nossa com o fabinho , que teve uma finalidade muito importante neste ano levar a alegria para as crianças através deste projeto e isto foi maravilhoso ver as crianças, pais, famílias e todos num só pensamento, demonstrando como é importante estes momentos simples, mais que representam muito para nós, brincadeiras antigas que fizeram a diversão das crianças e também dos pais, e nos mostrou assim a felicidade de todos que participaram.

meu muito obrigado para todos que contribuíram para este projeto se realizar ( Fabinho).

Parabéns pela Iniciativa e valorização da essência das brincadeiras infantis.

Veja algumas imagens; By Bruno Rosa