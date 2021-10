Rainha Elizabeth foi aconselhada a diminuir o consumo de álcool, diz revista

Rainha Elizabeth II foi orientada por seus médicos a reduzir o consumo de álcool, de acordo com a revista Vanity Fair. Fontes próximas à monarca disseram para o veículo que a medida é uma preparação para eventos que estão por vir em 2022.

De acordo com as fontes, Elizabeth tem o costume de apreciar todas as noites o drinque dry Martini. Ainda que ela esteja em boas condições de saúde, os médicos avaliam a redução de álcool é melhor para que ela se prepare para uma importante data de 2022: o Jubileu de Platina.

O evento irá celebrar os 70 anos da rainha no trono britânico e deve já iniciar as comemorações em maio. “Não é realmente um grande problema para ela, ela não bebe muito, mas parece um pouco injusto que, nesta fase de sua vida, ela esteja tendo que desistir de um dos poucos prazeres”, disse a fonte para a revista.

Com isso, a Rainha Elizabeth deverá consumir bebidas alcoólicas apenas nas ocasiões especiais.

Com informações Ana Maria