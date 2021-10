Vagina de borracha e modelador de bumbum está entre os pedidos feito a um Vereador Catarinense

Pedidos bizarros e cenas inéditas no plenário da Câmara.

Vereadores são políticos que cobram ações do executivo e que também são cobrados, a todo o tempo, pela população que pede bem mais do que melhorias de ruas, consultas, remédios e etc…

Mas um fato inusitado ocorreu na Câmara de Vereadores de Garuva, no Norte do Estado de Santa Catarina, quando o vereador Ivo Mariano, do MDB declarou na tribuna a lista de pedidos bizarros que vinha recebendo que incluia pagamento de cartão de crédito para que marido não descobrisse os gastos da esposa, modelador de bumbum, cílios postiços e até mesmo uma vagina de borracha que foi solicitada por um velinho eleitor que não tinha mais mulher e queria o ascessório para brincar.

Veja o vídeo: