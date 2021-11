Laçadores dividem prêmio de R$ 1 milhão em rodeio no RS

Torneio aconteceu em cancha coberta, na cidade de Rolante. Prova principal teve 189 participantes, que pagaram R$ 10 mil de inscrição.

Anunciada como a festa campeira de maior premiação do Brasil, o “Rodeio Milionário”, que distribuiu R$ 1 milhão aos vencedores na cidade de Rolante, no Vale do Paranhana, encerrou na manhã desta segunda-feira (22) com 13 laçadores dividindo R$ 500 mil, valor destinado à principal categoria, a “força A”, individual.

Cada um pagou R$ 10 mil para participar e levou para casa R$ 38 mil. A maioria é do Rio Grande do Sul, mas também há competidores de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A prova aconteceu no sistema de eliminação: quem errava a armada (laçada), saia.

No começo da manhã, ainda havia 13 laçadores disputando o prêmio depois de 12 horas, sem parar. Cada um já tinha laçado 119 vezes, sem errar, quando todos decidiram parar e dividir a bolada, como é comum nesse tipo de prova.

O rodeio, que teve 189 inscritos, foi promovido pela Estância Liberdade, com apoio do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Encosta da Serra.

Com informações G1