Caminhão é flagrado transportando casa de 10 m de largura em SC

Um caminhão foi flagrado transportando uma casa de madeira na SC-480, em Xanxerê (SC), na terça-feira (23). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 34 anos, e o responsável pelo transporte, de 47 anos, não tinham autorização para realizar o transporte. As informações são do G1.

O caminhão, com placas de Faxinal dos Guedes (SC), foi parado pelos policiais. Conforme os agentes, a casa tinha 10,20 metros de largura total, o que excedia as dimensões do próprio veículo. O responsável pela operação de transporte, não tinha autorização especial de trânsito emitida pelo governo para efetuar o serviço com dimensões excedentes.

Além do risco de acidentes, a carga “não tinha batedores efetuando a escolta”, informou a PMRv ao G1. Os dois homens vão responder pelo crime de “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”, prevista no artigo 132 do Código Penal.

De acordo com os agentes, eles assinaram um termo circunstanciado e se comprometeram a comparecer no Fórum da Comarca de Xanxerê. Em seguida, os dois foram liberados.

Com informações Istoé