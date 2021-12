Nota de Pesar da Prefeitura de Palmeira na noite desta sexta-feira: Com profunda tristeza que informamos o falecimento da médica do município de Palmeira, Flavia Burigo Antunes. Uma excelente profissional com um sorriso contagiante. Sentiremos saudades! Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares.

Ela sofreu um AVC no começo da semana. Foi internada em São José, e infelizmente não resistiu à gravidade que o quadro clínico se apresentou.