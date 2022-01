Bebê morre após se afogar em piscina em SC

Uma bebê de 1 ano e 10 meses morreu após se afogar na piscina de uma casa em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu no sábado (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência por volta das 21 horas, os pais sentiram falta da criança e começaram a procurar até encontrá-la boiando em uma piscina nos fundos da casa.

O pai pulou na água e retirou a bebê, que estava no colo da mãe quando os socorristas chegaram. Eles iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar e continuaram as manobras durante todo o trajeto até a unidade de pronto atendimento.

Porém, por causa do tempo que a menina permaneceu na água, não foi possível reverter o quadro clínico e ela morreu. A bebê foi velada e sepultada no domingo (2).

Com informações do ND+