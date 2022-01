Chovia bastante no momento do incidente. Segundo familiares, Márcia estava falando ao celular quando sofreu a descarga elétrica. De acordo com o Centro de Perícias, o raio teria atingido a antena de telefonia da casa.

O fato ocorreu em Santa Isabel, no nordeste do Pará, uma mulher morreu após ser atingida por um raio. Márcia Suely estava em casa quando o raio atingiu sua casa, danificando o telhado.

A mulher ainda foi levada para a UPA de Castanhal, na mesma região, mas não resistiu.