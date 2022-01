Lavoura de milho pega fogo após ceifa encostar em rede de alta tensão em SC

.O fogo consumiu cerca de oito hectares. Quatro hectares onde o milho já estava colhido e outros quatro que ainda não tinha sido colhido.

O incêndio em vegetação foi registrado por volta das 17h30min deste sábado, 22, em Linha Sede Capela, interior de Itapiranga.

Uma lavoura de milho e mata nativa foi atingida pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou 11 mil litros de água dos caminhões de combate e mais uma grande quantidade de água que foi transportada por tratores e um caminhão.

Conforme o arrendatário da lavoura, a ceifa que fazia a colheita encostou na rede de alta tensão e criou um curto, iniciando o incêndio.

A colheitadeira foi retirada do local e não teve danos. O fogo consumiu cerca de oito hectares. Quatro hectares onde o milho já estava colhido e outros quatro que ainda não tinha sido colhido.

De acordo com os bombeiros, com as vegetações extremamente secas em virtude da falta de chuva, o fogo se propaga com muita intensidade.

