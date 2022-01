Acontecimentos: Uma caixa d’água de 1 mil litros derreteu devido ao forte calor na tarde do ultimo domingo, 23. O fato foi registrado em uma propriedade rural na localidade do Barro Vermelho, no interior de Cachoeira do Sul.

Segundo o proprietário, um termômetro instalado na localidade marcava 41°C quando a caixa d’agua começou apresentar os primeiros indícios de derretimento. “A caixa d’agua estava cheia quando ela começou a ceder”, informou o produtor.

Com informações: RS AGORA