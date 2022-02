Morre agropecuarista que foi espancado em São José dos Ausentes

Vítima foi encontrada por produtores rurais gravemente ferido dentro da própria camionete.

O delegado de Polícia Civil de São José dos Ausentes, Anselmo Carvalho Camargo confirmou, na manhã desta sexta-feira (11), a morte do agropecuarista que foi encontrado gravemente ferido dentro da própria camionete, na localidade de Silveira, interior do município.

Natural de São José dos Ausentes, Geovane Velho, 59 anos, morava no interior e foi encontrado, no início da manhã de terça-feira (9), por produtores rurais a cerca de 1,5 quilômetros da área central do município. Segundo a Polícia Civil ele havia sido agredido a pedradas e pauladas, possivelmente durante a madrugada.

Ainda de acordo com as investigações da Delegacia de Polícia Civil de São José dos Ausentes, as agressões teriam ocorrido em mais de uma oportunidade. Quando abordado, com uma pedrada no para-brisas da camionete, e depois de conseguir fugir desnorteado devido aos ferimentos e pedir socorro para o próprio agressor que o colocou no veículo e o abandonou.

O agropecuarista chegou a ser socorrido por uma ambulância do município e levado ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Vacaria. Devido ao estado de saúde, Velho foi transferido, na tarde de quinta-feira (10), ao Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, mas não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira.

A Polícia Civil definiu o caso como latrocínio consumado, já que R$ 3 mil e o celular da vítima foram roubados. Na manhã de quinta-feira um homem de 30 anos, natural de Almirante Tamandaré (PR), foi preso suspeito de ser o autor do crime. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Vacaria.

Fonte: Gauchazh