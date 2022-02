Perigo: Criança fica com a perna presa no vão de bueiro e é resgatada em SC

A equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um menino de 06 anos, que ficou com a perna presa entre os vãos de um bueiro em Fraiburgo. O caso ocorreu na tarde deste sábado (12), no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Bombeiros usaram um cobertor para proteger o menino, enquanto trabalharam para remover a perna dele de dentro do bueiro de ferro. A criança apresentava fratura exposta na região da patela. A mãe do menino estava presente no local, e relatou que a vítima estava caminhando na via, e acidentalmente pisou no vão do bueiro. Após extração, a vítima recebeu o atendimento pré-hospitalar, sendo encaminhado ao hospital.

Com informações Notícia no Ato