Temporais em SC causam destelhamentos, enxurradas e deixam rastro de destruição

A semana começou com virada no tempo em Santa Catarina, trazendo temporais a diversas cidades de Santa Catarina. Jaraguá do Sul registrou alagamentos e ruas foram interditadas. A Defesa Civil de Palhoça fez uma estimativa inicial de 40 casas destelhadas e 20 árvores derrubadas. No Vale do Itajaí, Brusque também registrou alagamentos.

Outras cidades do Estado, como Florianópolis e Biguaçu, também registraram ocorrências. As chuvas são causadas por uma frente fria que atua sobre a região sul e a previsão da Defesa Civil é que continuem ao longo da semana.

Em Jaraguá, as chuvas causaram estragos e ruas ficaram alagadas. Segundo o 14° Batalhão da Polícia Militar, a Rua Rinaldo Bogo, no bairro Ilha da Figueira, está interditada. O motivo são danos em uma galeria de águas pluviais causados pela forte chuva.

Com informações ND