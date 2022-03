Caminhão do exército com vários soldados cai em ribanceira em SC

Na manhã dessa quarta-feira um grave acidente aconteceu com um caminhão militar, que estava com cerca de 41 soldados que estavam trafegando em uma BR quando de repente o veículo acabou caindo em uma ribanceira e causando um grave acidente que está mobilizando diversas viaturas do corpo de bombeiro para realizar o socorro dos soldados.

O acidente aconteceu em Blumenau em Santa Catarina, onde um caminhão que trafegava carregando cerca de 41 soldados do exército, acabou caindo em uma ribanceira E com isso causando esse grave acidente onde até o momento as informações confirmam que pelo menos um soldado já veio a óbito.

Corpo de bombeiro foram delegadas até o local para realizar o resgate, onde uma das vítimas se encontra presa nas ferragens e está sendo realizada todos os esforços para poder socorrê-la da melhor forma possível e evitar que essa tragédia se torne cada vez mais grave.

Vários soldados que estavam envolvidos no acidente acabaram sendo resgatados após eles mesmos ter conseguido subir a ribanceira onde o veículo acabou caindo e causando esse acidente. No caminhão estavam 41 soldados entre eles três que estavam na gabine do caminhão, e os outros na parte de trás quando o acidente aconteceu.

Dois militares morreram no fim da manhã desta quarta-feira (16) após acidente em uma ribanceira, em Blumenau. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Atualizada em: 16/03/2022 – 12h39 por NSC

Segundo o 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, três veículos estavam indo em comboio para um treinamento em mata, quando ocorreu o acidente, às 8h30min. Um dos caminhões, que tinha capacidade para 40 passageiros, caiu da ribanceira de 20 metros.

Em nota, a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada informou que “está tomando todas as medidas necessárias e prestando apoio psicológico e religioso aos envolvidos e seus familiares, bem como mandou instaurar um inquérito no intuito de apurar as causas do acidente.”

O acidente ocorreu em uma estrada que fica nas mediações da Rua Belmiro Colzanin, próximo ao acesso ao Centro de Treinamento do Exército. De acordo com o 23º Batalhão de Infantaria, a área onde ocorreu o acidente é de difícil acesso, e o trecho do percurso não tem pavimentação de asfalto. Uma equipe da perícia foi encaminhada para o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, 15 viaturas foram deslocadas para a região e cerca de 30 bombeiros – entre militares, comunitários e voluntários – trabalham no resgate. O helicóptero Arcanjo também foi acionado para fazer o atendimento.

Local do acidente

A região onde o caminhão caiu da ribanceira é montanhosa e existem vários pontos de barranco alto. O acidente foi na Rua Belmiro Colzani, que dá acesso a uma região de mata, no bairro Progresso, onde funciona a Área de Instrução do 23º Batalhão de Infantaria. Nesta área de instrução, ocorrem treinamentos e acampamentos de formação, que costumam durar cerca de uma semana.